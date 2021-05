La prima caduta di Marquez dal ritorno in MotoGP è proprio dove si ruppe il braccio

(Di sabato 1 maggio 2021) Il 19 luglio 2020 a Jerez, Marccadde e si procurò la frattura dell’omero destro. Il destino ha voluto che la suadopo ilinfossesul circuito “Angel Nieto”. L’infortunio stavolta è stato decisamente minore: scivolato ad alta velocità alla curva 7, la moto si è distrutta ma lui non ha subito nessuna conseguenza e si è rialzato dopo un primo spavento iniziale. Pur non accusando dolori, a scopo precauzionaleè stato sottoposto ad una TAC, che non ha evidenziato nulla, e ha ricevuto l’ok dei medici a tornare in sella. L'articolo ilNapolista.

