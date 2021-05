La parabola russa e bielorussa spiegata da Nona Mikhelidze

Leggi su formiche

(Di sabato 1 maggio 2021) “È stato inusuale per i bielorussi vedere le donne leader delle proteste, ma le donne sono dovute stare in prima linea perché i nostri uomini erano già in carcere quando è iniziata questa campagna pre-elettorale E dopo le elezioni fraudolente, il regime ha realizzato tre giorni di inferno: migliaia di uomini sono stati arrestati, sono stati brutalmente picchiati, e le donne sono dovute uscire per sostenere gli uomini, comprendendo che stavano lottando per il loro futuro, per i loro bambini, contro la violenza e la tortura”. Svetlana Tikhanovskaya, leader della società civile in Bielorussia, lascia con la visita in Italia un messaggio forte, amaro, positivo. Rivendica un successo elettorale che gli è stato negato dal batka, Aleksander Lukašenka, padre e padrone della Russia Bianca, che ha stretto la presa sul potere e avviato dalla scorsa estate un’azione severissima contro le ...