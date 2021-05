La palma del royal look della settimana va a Kate Middleton. Ha scelto un wrap dress riciclato. Amalia d'Olanda, si è fatta notare per un outfit color block (Di sabato 1 maggio 2021) La palma del royal look della settimana va a Kate Middleton che, questa settimana, ha celebrato i dieci anni di nozze con il principe William. Non si è smentita neppure stavolta. E ha scelto per il ritratto un wrap dress riciclato, già indossato nel 2019, ed esibito un nuovo gioiello, un girocollo di diamanti da 8mila euro, regalo del futuro erede al trono. Intanto piccole principesse crescono: un’altra erede al trono, Amalia d’Olanda, si è fatta notare per la sua scelta: un outfit color block. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di sabato 1 maggio 2021) Ladelva ache, questa, ha celebrato i dieci anni di nozze con il principe William. Non si è smentita neppure stavolta. E haper il ritratto un, già indossato nel 2019, ed esibito un nuovo gioiello, un girocollo di diamanti da 8mila euro, regalo del futuro erede al trono. Intanto piccole principesse crescono: un’altra erede al trono,d’, si èper la sua scelta: un. Leggi anche ...

alerotologourme : RT @Archi_T_Tetta: La Tittocchia che rivendica la sua laurea in architettura per sistemare le foglie di palma come me che rivendico il prim… - grondoamore : Però io sto letteralmente fremendo per il ritorno di DE PALMA/*nome della tizia del feat* Fred come non mi svolti p… - ag_notizie : 'Ha estorto 60mila euro a tre commessi con la minaccia del licenziamento', condannato - Alexiasrules : RT @anastomosi_: Qualche giorno fa, son stati condannati i due ragazzi di Arezzo, colpevoli dell’omicidio di Martina Rossi, una giovane ra… - LaMalcontentaa : RT @anastomosi_: Qualche giorno fa, son stati condannati i due ragazzi di Arezzo, colpevoli dell’omicidio di Martina Rossi, una giovane ra… -