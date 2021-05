La musica live ritorna con il Concerto del Primo Maggio (Di sabato 1 maggio 2021) Dopo un anno senza musica dal vivo, ritorna in sicurezza il Concerto del Primo Maggio, ancora senza pubblico ma con tanti artisti e sorprese. 1M2021Sembra davvero un Primo passo verso la normalità, in quanto Primo Concerto live, normalmente zeppo di persone ad assistervi. Purtroppo, sarà ancora senza pubblico ma, di certo, è un inizio che potrebbe portare ad una svolta. Voluto fortemente dalle associazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, con il titolo “L’Italia si cura con il lavoro”, per rappresentare il bisogno primario di ogni italiano in questo momento: il lavoro. Qualcosa che molti hanno perso o che faticano a riprendere. C’è bisogno di un input per ricominciare e quale giorno migliore se non quello della Festa dei ... Leggi su computermagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Dopo un anno senzadal vivo,in sicurezza ildel, ancora senza pubblico ma con tanti artisti e sorprese. 1M2021Sembra davvero unpasso verso la normalità, in quanto, normalmente zeppo di persone ad assistervi. Purtroppo, sarà ancora senza pubblico ma, di certo, è un inizio che potrebbe portare ad una svolta. Voluto fortemente dalle associazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, con il titolo “L’Italia si cura con il lavoro”, per rappresentare il bisogno primario di ogni italiano in questo momento: il lavoro. Qualcosa che molti hanno perso o che faticano a riprendere. C’è bisogno di un input per ricominciare e quale giorno migliore se non quello della Festa dei ...

