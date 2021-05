La musica dal vivo riparte con il Concerto del Primo Maggio (Di sabato 1 maggio 2021) Il Concerto del Primo Maggio segna la ripartenza della musica dal vivo. E non mancano le polemiche. ROMA – Il Concerto del Primo Maggio segna la ripartenza della musica dal vivo. A distanza di un anno dalla finta diretta dello scorso anno, uno degli appuntamenti simbolo di questa giornata. Sono molti gli artisti che hanno calcato il parco davanti a circa 500 spettatori. La presenza del pubblico, distanziato e nel rispetto delle norme anti-Covid, è un Primo segnale per un settore, quello della musica, tra i più penalizzati dalla pandemia. E questo è un Primo segnale di ripartenza dopo un periodo davvero ... Leggi su newsmondo (Di sabato 1 maggio 2021) Ildelsegna lanza delladal. E non mancano le polemiche. ROMA – Ildelsegna lanza delladal. A distanza di un anno dalla finta diretta dello scorso anno, uno degli appuntamenti simbolo di questa giornata. Sono molti gli artisti che hanno calcato il parco davanti a circa 500 spettatori. La presenza del pubblico, distanziato e nel rispetto delle norme anti-Covid, è unsegnale per un settore, quello della, tra i più penalizzati dalla pandemia. E questo è unsegnale dinza dopo un periodo davvero ...

LaStampa : Concertone del 1 maggio: solo 500 persone, ma torna il pubblico dal vivo. Mattarella: segno di ripresa. La scaletta - RaiTre : Questo #1maggio grandi artisti si esibiranno dal vivo in diretta per ricordare a tutti quanto la musica possa unire… - AuditoriumPdM : Quanti confini può superare una canzone? Questo @primomaggioroma grandi artisti si esibiranno dal vivo in diretta d… - pioveColSole_ : RT @ehygioo: È stato bello veder ritornare la musica dal vivo. È stato altrettanto bello vedere Federica Carta e Chadia Rodriguez far valer… - hovseofm : @BarbieXanax ovviamente l'arte nasce dal citazionismo gli artisti degli anni 70 che sperimentavano con i vestiti e… -