La madre va nella cameretta per svegliarlo, ma lui è morto. Aveva solo 14 anni (Di sabato 1 maggio 2021) Morire a 14 anni nel sonno. Una tragedia immane quella della famiglia di Cristian Bertazzoli (foto), un ragazzo di Trescore che frequenta un istituto superiore a Crema. Ieri mattina la mamma è andata ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 1 maggio 2021) Morire a 14nel sonno. Una tragedia immane quella della famiglia di Cristian Bertazzoli (foto), un ragazzo di Trescore che frequenta un istituto superiore a Crema. Ieri mattina la mamma è andata ...

Advertising

beppe441 : @ImolaOggi IL COMPAGNO SASSOLI NON PUO' ANDARE NELLA MADRE PATRIA RUSSIA A MOSCA PER OSSEQUIARE LA MUMMIA DI LENIN !!!!???????? - GcColombo : RT @CesareSacchetti: Conte:'il nuovo M5S è di sinistra.' Lo è sempre stato. L'antipolitica era solo una copertura per nascondere la vera id… - incostante_enza : @MariaRo99325323 Ricordo mio padre e mia madre andavano ad ascoltarlo anche nella Mostra D'Oltremare, tanto tempo fa - BERTIE801 : @pizzadifango @miia_2018 Mia madre si vuole trasferire da amici in Svizzera. Non vuole vaccinarsi. I medici l'hanno… - AttilaAzureRive : RT @docmanhattan4: Nella pubblicità barilla, secondo me, la madre guarda tutto il tempo così la figlia non per accompagnare il tacito gesto… -