La luce in fondo al tunnel: decolla il progetto Bolis-Rovetta, il Volley Bergamo può continuare a vivere (Di sabato 1 maggio 2021) Si vede la luce in fondo al tunnel: il Volley Bergamo molto probabilmente continuerà a vivere. Il condizionale resta d’obbligo perché manca ancora qualche tassello per l’attesa fumata bianca, ma ormai si può dire con certezza che il progetto del duo Paolo Bolis-Stefano Massimiliano Rovetta sta decollando. Se non ci saranno intoppi, la prossima settimana sarà quella decisiva. A portare avanti lo storico club rossoblù, il club più vincente della storia della pallavolo femminile italiana, sarà dunque con molte probabilità la cordata guidata dall’ingegner Bolis, già presidente del cda di Termigas, affiancato da Rovetta, avvocato e consigliere comunale in quota Lega. Decisiva è stata anche ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 maggio 2021) Si vede lainal: ilmolto probabilmente continuerà a. Il condizionale resta d’obbligo perché manca ancora qualche tassello per l’attesa fumata bianca, ma ormai si può dire con certezza che ildel duo Paolo-Stefano Massimilianostando. Se non ci saranno intoppi, la prossima settimana sarà quella decisiva. A portare avanti lo storico club rossoblù, il club più vincente della storia della pallavolo femminile italiana, sarà dunque con molte probabilità la cordata guidata dall’ingegner, già presidente del cda di Termigas, affiancato da, avvocato e consigliere comunale in quota Lega. Decisiva è stata anche ...

Advertising

lucianonobili : Negli USA Trump voleva curare il #Covid con iniezioni di candeggina. Poi è arrivato @JoeBiden e con lui una seria c… - francesco_panie : Puzzava lontano anni luce, oggi sappiamo perché. Media complici fino in fondo, onore al movimento #notav per fare i… - di_salemi : Questa canzone mi fà pensare anche all'inizio della pandemia la mia napoli e tutta l'italia la cantavamo dai balcon… - pillow_pitty : Vedo una luce in fondo al tunnel - lundici_it : @signorailimonii Raqu, sei riuscita? Quando? Daje Raqu che in fondo al tunnel si vede la luce senza glutine -

Ultime Notizie dalla rete : luce fondo Vaccini, oltre 500 mila al giorno ...resilienza da oltre 260 miliardi approvato giovedì dal consiglio dei ministri insieme con il fondo ... con un nuovo caso Csm, dopo quello venuto alla luce l'anno scorso e che ha rivelato i collegamenti ...

Sandra Bonsanti: 'I pericoli della Prima Repubblica e della P2 sono ancora in agguato, mai smettere di lottare' ... ho seguito a fondo l'inchiesta, anche perché è stata la mia prima indagine, e capitò anche che ... E poi, se si fosse fatta luce su quell'attentato, forse non ci sarebbe stata la strage della stazione ...

Covid in Francia e Germania, la luce in fondo al tunnel Euronews Italiano Seravezza, adesso si vede una luce in fondo al tunnel Seravezza. Tre vittorie in quattro partite e il Seravezza in questo campionato matto inizia a vedere la fine del tunnel: un percorso ancora lungo perché non si sa ancora se ci saranno i playout. Il Se ...

Cosa sta accadendo a Gerusalemme? Intervista a Bassam Saleh Il giornalista palestinese, segretario di Fatah- Italia e attivista per i diritti dei popoli Bassam Saleh ci racconta l'attuale situazione della Palestina occupata tra elezioni e resistenza ...

...resilienza da oltre 260 miliardi approvato giovedì dal consiglio dei ministri insieme con il... con un nuovo caso Csm, dopo quello venuto allal'anno scorso e che ha rivelato i collegamenti ...... ho seguito al'inchiesta, anche perché è stata la mia prima indagine, e capitò anche che ... E poi, se si fosse fattasu quell'attentato, forse non ci sarebbe stata la strage della stazione ...Seravezza. Tre vittorie in quattro partite e il Seravezza in questo campionato matto inizia a vedere la fine del tunnel: un percorso ancora lungo perché non si sa ancora se ci saranno i playout. Il Se ...Il giornalista palestinese, segretario di Fatah- Italia e attivista per i diritti dei popoli Bassam Saleh ci racconta l'attuale situazione della Palestina occupata tra elezioni e resistenza ...