La Lombardia può fare '150mila vaccini al giorno. L'Europa ci dia le dosi' (Di sabato 1 maggio 2021) Una potenza di fuoco che può crescere ancora. 'Noi come Paese, e come Lombardia, siamo pronti a vaccinare molto di più. L'Europa deve darci più vaccini, è una necessità. Come Lombardia possiamo salire ... Leggi su leccotoday (Di sabato 1 maggio 2021) Una potenza di fuoco che può crescere ancora. 'Noi come Paese, e come, siamo pronti a vaccinare molto di più. L'deve darci più, è una necessità. Comepossiamo salire ...

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia può Negozi aperti il 1° maggio: dai parrucchieri ai centri estetici E chi può, cercherà di tenere aperto. Zona gialla Oggi sono in giallo Lombardia, Friuli - Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia - Romagna, Province autonome di Bolzano e di Trento, Umbria,...

