La guerra di domani: il nuovo film con Chris Pratt (Di sabato 1 maggio 2021) The Tomorrow War, che arriverà nel nostro Paese con il titolo di La guerra di domani, è il nuovo film con protagonista Chris Pratt. Vediamo di cosa si tratta e quando è prevista l'uscita. La guerra di domani, di cosa parla? A giudicare da quello che sappiamo finora, abbiamo a che fare con un classico film sci-fi con rimandi ad altri della stessa categoria. Parte della trama infatti riporterebbe a La guerra dei mondi, ma anche a Independence Day e Mission Impossible. Del resto Chris Pratt, anche produttore del film, dopo l'avventura dei vari Guardiani della Galassia ha confidenza con la fantascienza. The Tomorrow War diritti Amazon Una commistione di ...

