La fuga in Francia di Toni Negri | conteso tra il realismo di Craxi e il simbolismo di Pannella

Una volta tanto hanno attribuito a Bettino Craxi una cosa meno clamorosa o grave – dal loro punto di vista- di quella effettivamente compiuta: di avere da presidente del Consiglio, nel 1983, chiesto al presidente francese e amico Francois Mitterrand di tenersi al sicuro a Parigi Toni Negri. Che infatti riparò in Francia insegnando per alcuni anni alla Sorbona e riscuotendo regolarmente, con la dovuta procura, l'indennità di deputato perché eletto alla Camera nelle liste radicali, pur avendo pendenze giudiziarie assai pesanti che gli avevano procurato l'arresto. Assolto dall'originaria accusa di terrorismo rivoltagli dal giudice di Padova Pietro Calogero nel famoso processo che prese il nome dalla data – 7 aprile 1979 – di una sostanziale retata di esponenti di Autonomia sospettati di lotta armata e simili, il ...

