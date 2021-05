La denuncia si Sea Watch: “Migranti picchiati da guardia costiera libica” (Di sabato 1 maggio 2021) Il video pubblicato sui social: “Migranti picchiati da guardia costiera libica”, la denuncia di Sea Watch Ancora respingimenti nel Mediterraneo. La denuncia si Sea Watch a denunciarli, postando un video su Twitter, è l’equipaggio della ONG tedesca Sea Watch 4 che ieri ha soccorso in mare 77 persone fra cui 11 donne e un neonato. Leggi su periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) Il video pubblicato sui social: “da”, ladi SeaAncora respingimenti nel Mediterraneo. Lasi Searli, postando un video su Twitter, è l’equipaggio della ONG tedesca Sea4 che ieri ha soccorso in mare 77 persone fra cui 11 donne e un neonato.

