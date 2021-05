La Cgil celebra il primo maggio, Valle: “Settore manifatturiero ormai al collasso” (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Festa del 1 maggio è una ricorrenza vissuta sempre con grande intensità dalla Cgil. Ed anche in questo 2021, ancora segnato profondamente dalla pandemia, il sindacato sannita ha voluto omaggiare lavoratori e lavoratrici sotto i portici in Piazza Roma. La mobilitazione della Cgil è consistita in un momento di condivisione di ascolto delle varie esperienze che uomini e donne nel sindacato hanno dovuto affrontare in questo periodo. Nel corso della manifestazione sono stati consegnati attestati di riconoscenza alle lavoratrici ed ai lavoratori che nei diversi settori vitali non hanno mai interrotto il proprio lavoro e che hanno consentito di affrontare al meglio a tutti i cittadini tale pandemia. Presente questa mattina il segretario provinciale generale del sindacato Luciano ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Festa del 1è una ricorrenza vissuta sempre con grande intensità dalla. Ed anche in questo 2021, ancora segnato profondamente dalla pandemia, il sindacato sannita ha voluto omaggiare lavoratori e lavoratrici sotto i portici in Piazza Roma. La mobilitazione dellaè consistita in un momento di condivisione di ascolto delle varie esperienze che uomini e donne nel sindacato hanno dovuto affrontare in questo periodo. Nel corso della manifestazione sono stati consegnati attestati di riconoscenza alle lavoratrici ed ai lavoratori che nei diversi settori vitali non hanno mai interrotto il proprio lavoro e che hanno consentito di affrontare al meglio a tutti i cittadini tale pandemia. Presente questa mattina il segretario provinciale generale del sindacato Luciano ...

