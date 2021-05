Kerry | ' L' Italia ha un' opportunità di leadership sui cambiamenti climatici'

Advertising

La partita sull'ambiente è una partita importante da qui ai prossimi anni e si sta svolgendo da un po' di tempo sotto i riflettori di tutti i paesi occidentali. Anche l'Italia è coinvolta. John Kerry, inviato speciale del presidente americano Joe Biden sul clima, traccia un bilancio del vertice dei leader appena ospitato alla Casa Bianca. "L'Italia ha una grande opportunità". L'inviato di Biden: «La Cina rinunci al carbone fuori dai suoi confini». Sul G20 di Roma: «Decisivo per arrivare all'obiettivo zero emissioni»