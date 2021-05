Juventus | rinnovo Dybala | l’argentino ha preso una decisione

(Di sabato 1 maggio 2021) Pauloè in scadenza nel 2022. Il suo futuro in bilico, ma la Joya avrebbeunaCome riferito da Tuttosport, Paulohaunalegata al suo futuro. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto nel 2022, ma la situazione relativa al suoancora non si sblocca. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Ecco che la Joya avrebbe deciso di rimanere allaanche nella prossima stagione, con o senza prolungamento di contratto. Il rischio, a quel punto, diventerebbe perderlo a parametro zero l’estate prossima. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Concentrato nella rincorsa ...che Benezema e Modric sono prossimi al. ...Per laPirlo resta in discussione: tra i nomi per sostituirlo c'è Zidane, doppia condizione per convincere il francese Chi guiderà lanel 2021/2022? L'interrogativo ci accompagnerà ancora per qualche settimana. C'è la corsa alla Champions da completare e che darà un verdetto importante anche in ottica futuro Pirlo: se i ...Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina col il mercato della Juventus: "Dybala: resto e Gigio c'é. La Joya ha deciso: ancora Juve con o senza rinnovo. A Milano nuovo incontro con Donna ...Secondo quanto scrive il quotidiano sportivo Tuttosport Dybala avrebbe già deciso sul suo futuro. Resterà alla Juventus a prescindere da tutto e tutti. L'argentino ha il contratto in scadenza tra un a ...