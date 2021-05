Juventus, Pirlo: 'Il futuro? Guardo al presente, obiettivo Champions e Coppa Italia' (Di sabato 1 maggio 2021) Le voci sui successori le leggo da voi. Io sono sereno e concentrato su cosa c'è da fare. Devo portare la squadra in Champions, devo vincere la Coppa Italia '. Leggi su ilmessaggero (Di sabato 1 maggio 2021) Le voci sui successori le leggo da voi. Io sono sereno e concentrato su cosa c'è da fare. Devo portare la squadra in, devo vincere la'.

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official pre #UdineseJuve ?? Live su @JuventusTv:… - sportmediaset : La Juve ha già deciso: arriva #Allegri anche se Pirlo va in Champions. #SportMediaset - pisto_gol : Piena e totale solidarietà a Nicolò Pirlo e suo papà Andrea, con la speranza che questi delinquenti-perché non son… - MCalcioNews : Juventus, Pirlo in conferenza: 'I miei possibili sostituti? Lo leggo solo sui vostri giornali'… - sportli26181512 : Udinese-Juventus, Pirlo: 'Ho parlato con la proprietà, sono tranquillo'. Video: L'allenatore della Juve alla vigili… -