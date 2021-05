Juventus | i convocati di Pirlo | Morata a disposizione | forfait di Chiesa

(Di sabato 1 maggio 2021) Andreaha diramato la lista deiper la gara contro l’Udinese: ecco la decisione su AlvaroAndreaha diramato la lista deiper la gara contro l’Udinese. Dubbi rischiarati suche è nella lista dei calciatori disponibili per la gara contro i friulani. Assenti Merih Demiral e Federico. In attacco, oltre a Felix Correia, si rivede Giacomo Vrioni mentre in difesa torna anche Radu Dragusin. Ecco la lista completa dei calciatori bianconeri per Udine. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopo il pareggio in casa della Fiorentina, la corsa per un posto in Champions dei bianconeri di Andrea Pirlo continua in direzione Udine. Domani, alle ora 18.00, la Juventus affronterà l'Udinese.