Juventus | addio Paratici? C’è già il nome del sostituto

(Di sabato 1 maggio 2021) A fine stagione, Fabiopotrebbe lasciare la. I bianconeri avrebbero già in mente ildelL’edizione odierna di Tuttosport ha delineato la situazione in casain chiave dirigenziale. Il quotidiano torinese ha portato al vaglio l’ipotesia fine stagione di(scenario concreto ma non scontato). L’orientamento del club sarebbe quello di promuovere internamente Federico Cherubini, attuale braccio destro di, che si metterebbe alla guida di una squadra mercato composta da Giovanni Manna, attuale ds dell’Under 23 e Matteo Tognozzi, scouting manager. L'articolo proviene da Calcio News 24.

