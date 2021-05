Juve Stabia, i convocati di Padalino per la trasferta di Terni (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per il match Ternana-Juve Stabia, valevole per la 38a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, domenica 2 maggio 2021, con inizio alle ore 20:30 presso lo stadio Libero Liberati di Terni. Fioravanti ha scelto come numero di maglia il 34. Portieri: Farroni, Russo. Difensori: Caldore, Elizalde, Esposito, Garattoni, Lia, Mulè, Rizzo, Troest. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Fioravanti, Guarracino, Scaccabarozzi, Suciu, Vallocchia. Attaccanti: Borrelli, Cernigoi, Fantacci, Marotta, Orlando, Ripa. Indisponibili: Iannoni, Lazzari, Mastalli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasqualeha reso nota la lista dei 23 calciatoriper il match Ternana-, valevole per la 38a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, domenica 2 maggio 2021, con inizio alle ore 20:30 presso lo stadio Libero Liberati di. Fioravanti ha scelto come numero di maglia il 34. Portieri: Farroni, Russo. Difensori: Caldore, Elizalde, Esposito, Garattoni, Lia, Mulè, Rizzo, Troest. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Fioravanti, Guarracino, Scaccabarozzi, Suciu, Vallocchia. Attaccanti: Borrelli, Cernigoi, Fantacci, Marotta, Orlando, Ripa. Indisponibili: Iannoni, Lazzari, Mastalli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

