Juve spalle al muro, Pirlo: "Sono tranquillo" (Di sabato 1 maggio 2021) "Io sto bene, ho parlato con la proprietà e non è la prima volta, Sono tranquillo". Andrea Pirlo e la Juventus si giocano molto, se non tutto, nel finale di campionato. I campioni d'Italia vanno a Udine per conquistare punti utili per un posto Champions. "L'Udinese è una squadra molto fisica, ha giocatori con spiccate doti tecniche come De Paul e Pereyra, prende pochi gol e si difende molto bene. É una partita importante per noi, loro stanno attraversando un momento positivo e sarà una gara difficile. Sappiamo che questo è un momento rilevante, mancano cinque partite alla fine del campionato e la finale di Coppa Italia. Abbiamo bisogno di fare punti per centrare la qualificazione in Champions League. Io sto bene, ho parlato con la proprietà e non è la prima volta, Sono tranquillo", ...

