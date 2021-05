Juve, niente da fare: tegola pesante in attacco (Di sabato 1 maggio 2021) Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Udinese: stringe i denti Morata, out Chiesa e Demiral. La Juventus di Andrea Pirlo è alla caccia di punti utili a restare in corsa per la qualificazione in Champions League. I bianconeri saranno impegnati domani alle ore 18:00 contro l’Udinese di Luca Gotti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 1 maggio 2021) Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Udinese: stringe i denti Morata, out Chiesa e Demiral. Lantus di Andrea Pirlo è alla caccia di punti utili a restare in corsa per la qualificazione in Champions League. I bianconeri saranno impegnati domani alle ore 18:00 contro l’Udinese di Luca Gotti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : Se un tizio da presidente #ECA tradisce 246 club europei e da presidente #Juve 17 colleghi di A sul progetto fondi… - FBiasin : #Atalanta 68 #Napoli #Juve #Milan 66 #Lazio* 61 La lotta per la #Champions non è mai stata così accesa. Curioso,… - ilciccio67 : @JuveWhite Meglio di così, faccio fatica. Basta aver vissuto la storia della Juve. Ci sono stati periodi di senza v… - vanda235 : @Marcello742 Della Juve sa niente nessuno. Tutti tirano ad indovinare e magari qualcuno ci azzecca prima o poi ma informazioni reali zero. - omar_sherbini : @cmdotcom Niente juve per Donnarumma -