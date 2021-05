Josè Mourinho: “Nessuna certezza per futuro, non andrei mai al Bayern o al Psg” (Di sabato 1 maggio 2021) Josè Mourinho, reduce da un amaro esonero dal Tottenham, ha parlato del proprio futuro in un’intervista al Times Magazine. Come sempre lo Special One si conferma mai banale, spiegando alcuni particolari delle sue idee. “Non ho certezze in merito al futuro o alla prossima stagione, aspetterò prima di tornare e prendere una decisione. Sicuramente non andrei mai in una squadra dove non ci sono pressioni, come in Germania o in Francia dove se alleni il Bayern o il Psg è tutto già predeterminato. Non c’è la pressione dell’Inghilterra, non andrei mai in campionati del genere.” Mourinho resta quindi molto criptico e nel frattempo si diletta in altri impegni: “Ho più tempo per fare i compiti, le analisi. Non ho bisogno solo del club giusto, ma anche della ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021), reduce da un amaro esonero dal Tottenham, ha parlato del proprioin un’intervista al Times Magazine. Come sempre lo Special One si conferma mai banale, spiegando alcuni particolari delle sue idee. “Non ho certezze in merito alo alla prossima stagione, aspetterò prima di tornare e prendere una decisione. Sicuramente nonmai in una squadra dove non ci sono pressioni, come in Germania o in Francia dove se alleni ilo il Psg è tutto già predeterminato. Non c’è la pressione dell’Inghilterra, nonmai in campionati del genere.”resta quindi molto criptico e nel frattempo si diletta in altri impegni: “Ho più tempo per fare i compiti, le analisi. Non ho bisogno solo del club giusto, ma anche della ...

