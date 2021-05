Iva Zanicchi vuole Zorzi all’Isola dei Famosi Tommaso | “Potrei andare in Honduras”

(Di sabato 1 maggio 2021) Ivapropone adiinSenza ombra di dubbiosta vivendo un dei periodi più redditizi della sua vita. Infatti, dopo essere rimasto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 per quasi sei mesi vincendolo pure, il 26enne è diventato opinionista de L’Isola ei15. Non solo, L'articolo proviene da KontroKultura.

è probabilmente l'opinionista più schietta di questa quindicesima edizione de ' L'isola dei famosi ', il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. L'Aquila di Ligonchio infatti ...La cantante e condutttriceha rivelato che recentemente Silvio Berlusconi si è rifatto vivo con lei. Durante una lunga intervista, non ha parlato solo del rapporto con Berlusconi, ma ha sparato a zero anche sui ...Intervistata dal sito "Panorama", l'opinionista de "L'isola dei famosi" Iva Zanicchi attacca i naufraghi, invitandoli per l'ennesima volta a darsi una svegliata ...Iva Zanicchi smentisce i cattivi rapporti con Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini e punge i naufraghi de L’Isola dei Famosi, le sue parole.