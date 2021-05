Iva Zanicchi sorpresa dal gesto di Berlusconi | Il suo regalo che mi ha commosso

(Di sabato 1 maggio 2021) Ivanon è una che si tira indietro. La cantante e conduttrice in un'intervista concessa a 'Panorama', rilanciata da alcuni siti di gossip come 'Today', è tornata a parlare dell'attuale situazione politica, del rapporto privilegiato con il leader di Forza Italiae infine della sua avventura in corso all'"Isola dei famosi", il ...

Advertising

MediasetPlay : Dalle fantastiche parole di mamma Armanda alla grande simpatia di Iva Zanicchi: rivedi su @MediasetPlay la nuova pu… - Parpiglia : Ci sarà anche @iva_zanicchi @MediasetPlay #ilpuntoz - GossipItalia3 : Iva Zanicchi sorpresa dal gesto di Berlusconi: «Il suo regalo mi ha commosso» #gossipitalianews - zazoomblog : Meglio Barbara d’Urso o Ilary Blasi? Iva Zanicchi (che ha lavorato con entrambe) risponde - #Meglio #Barbara #d’Ur… - StraNotizie : Meglio Barbara d’Urso o Ilary Blasi? Iva Zanicchi (che ha lavorato con entrambe) risponde -

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi

non è una che si tira indietro. La cantante e conduttrice in un'intervista concessa a 'Panorama', rilanciata da alcuni siti di gossip come 'Today', è tornata a parlare dell'attuale ...è probabilmente l'opinionista più schietta di questa quindicesima edizione de ' L'isola dei famosi ', il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. L'Aquila di Ligonchio infatti ...Iva Zanicchi in un'intervista concessa a "Panorama" è tornata a parlare del suo ottimo rapporto con Silvio Berlusconi.Questa edizione dell’Isola dei Famosi sembra proprio non riuscire a decollare: nonostante i nuovi ingressi, tra cui quello tanto atteso di Ignazio ...