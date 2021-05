Italia, vaccino agli azzurri in vista di Euro 2020: ok del Governo, ecco quando si parte (Di sabato 1 maggio 2021) La Nazionale Italiana sarà immunizzata per Euro 2020.In vista della manifestazione itinerante che si terrà a partire dal prossimo 11 giugno, i Governo ha dato l'ok per cominciare la campagna di vaccinazione per una lista estesa di convocati tra i 30 e i 35 giocatori. il commissario tecnico degli azzurri Roberto Mancini, infatti, avrebbe stilato una lista allargata per consentire a quanti più calciatori possibili di vaccinarsi e, eventualmente, partecipare al torneo continentale.Una decisione che segue quella di vaccinare gli atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi di Tokyo, basata su fondamenta di massima sicurezza e attenzione in vista di una manifestazione che, inevitabilmente, coinvolgerà le rappresentative nazionali in ... Leggi su mediagol (Di sabato 1 maggio 2021) La Nazionalena sarà immunizzata per.Indella manifestazione itinerante che si terrà a partire dal prossimo 11 giugno, iha dato l'ok per cominciare la campagna di vaccinazione per una lista estesa di convocati tra i 30 e i 35 giocatori. il commissario tecnico degliRoberto Mancini, infatti, avrebbe stilato una lista allargata per consentire a quanti più calciatori possibili di vaccinarsi e, eventualmente,cipare al torneo continentale.Una decisione che segue quella di vaccinare gli atleti che prenderannoalle Olimpiadi di Tokyo, basata su fondamenta di massima sicurezza e attenzione indi una manifestazione che, inevitabilmente, coinvolgerà le rappresentative nazionali in ...

Advertising

FerdiGiugliano : In Italia, nella giornata di ieri sono state somministrate 497.993 dosi di vaccino (dati provvisori) - robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - riotta : #500.000 dosi di vaccino #Italia #Draghi #Figliuolo non dividiamoci al solito nel tifo all'italiana, non siamo anco… - Mediagol : #Italia, vaccino agli azzurri in vista di Euro 2020: ok del Governo, ecco quando si parte - barbero_1979 : RT @FerdiGiugliano: Ieri 30 aprile sono state somministrate 492.660 dosi di vaccino (dati provvisori). In due giorni, l’Italia ha somminist… -