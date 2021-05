Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini dice la sua su Valentina Persia: “è polemica e cattiva” (Di sabato 1 maggio 2021) Elettra Lamborghini ne a una per tutti ed in una intervista fatta al settimanale oggi avrebbe lanciato delle frecciatine davvero molto pungenti ad alcuni naufraghi dell’Isola Dei Famosi. La prima è stata proprio Valentina Persia, poi non avrebbe nemmeno risparmiato Andrea Cerioli, Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli, avrebbe invece, fatto molti complimenti ad Gilles Rocca ed Elisa Isoardi. Isola Dei Famosi, ciò che pensa Elettra Lamborghini sui naufraghi Elettra Lamborghini non ci è andata affatto liscia ed avrebbe tirato delle frecciatine a molti concorrenti che sono approdati all’Isola dei Famosi. Elettra ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 1 maggio 2021)ne a una per tutti ed in una intervista fatta al settimanale oggi avrebbe lanciato delle frecciatine davvero molto pungenti ad alcuni naufraghi dell’Dei. La prima è stata proprio, poi non avrebbe nemmeno risparmiato Andrea Cerioli, Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli, avrebbe invece, fatto molti complimenti ad Gilles Rocca ed Elisa Isoardi.Dei, ciò che pensasui naufraghinon ci è andata affatto liscia ed avrebbe tirato delle frecciatine a molti concorrenti che sono approdati all’dei...

