Inzaghi | “Stasera cercavo la prestazione Con il Cagliari sarà una finale Salvezza? Ci crediamo”

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato nel post partita del match perso contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni a DAZN: "Con il Milan soffri ma se fai 14 tiri a San Siro e 4-5 parate di Donnarumma significa che ci sei. La squadra non è venuta a San Siro per difendersi, era quello che volevo. Anche Montipò ha fatto delle buone parate. Siamo convinti che la partita di domenica prossima sarà la nostra gara. Stasera cercavo la prestazione. Salvezza? L'umore nello spogliatoio non è quello del girone d'andata ma la squadra questa sera ha dato ottime risposte. Sapevamo di non poter tenere il ritmo dell'andata, stiamo cercando di recuperare tutti perché domenica sarà una gara importante. In questo momento, dopo l'annata dello scorso anno, mi piacerebbe ...

