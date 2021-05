Inzaghi | “Genoa avversario tosto | domani avremo quattro assenze”

(Di sabato 1 maggio 2021) Simone, tecnico della Lazio, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il: Siamo nel rush finale di campionato, che sensazioni ci sono?“Veniamo da un’ottima partita contro il Milan, ma adesso siamo concentrati sul. Dobbiamo ragionare domenica dopo domenica.sarà una gara insidiosa, contro una squadra in salute. Ci vorrà una grande prestazione perché vogliamo vincere”. L’assenza di Acerbi cambia i piani?“Siamo in un ottimo momento.qualche assenza, perché oltre ad Acerbi mancheranno anche Luiz Felipe, Escalante e Caicedo, che ci ha provato fino all’ultimo. Spero di poterli recuperare tutti fino alla prossima sfida di Firenze”. Cheè il?“Ilè ...

All'Olimpico arriva ildell'ex Ballardini, una partita da vincere e basta. Lo sa bene Simone, che in conferenza stampa ha commentato il momento e non solo: "Veniamo da un'ottima partita,...Tra queste ultimi si trova la Lazio che domani affronterà il. La squadra di, che ha ancora una partita da recuperare, vuole continuare a macinare punti e provare il tutto per tutto a ...Alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro il Genoa il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto nella consueta conferenza stampa.Un netto successo contro il Milan, la corsa per un posto Champions League ancora possibile ed ora il Genoa, prossimo avversario della Lazio. A Lazio Style Channel il tecnico dei ...