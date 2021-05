Intervista a Bassetti, le dichiarazioni sul Covid (Di sabato 1 maggio 2021) Nel corso di un’Intervista, l’infettivologo Matteo Bassetti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Covid e sull’andamento della campagna vaccinale. Covid, Bassetti: “Torniamo a darci la mano. Terza ondata in esaurimento, a fine estate torneremo a vivere” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 1 maggio 2021) Nel corso di un’, l’infettivologo Matteoha rilasciato alcunesule sull’andamento della campagna vaccinale.: “Torniamo a darci la mano. Terza ondata in esaurimento, a fine estate torneremo a vivere” su Notizie.it.

medicojunghiano : RT @leliocamilleri: In un'intervista Bassetti ha detto che stima Salvini per il suo buon senso, una virtù che il leghista non sa nemmeno do… - ilsecoloxix : #COVID19 'Torniamo a salutarci stringendoci la mano' Su #ilsecoloxix la lunga intervista a @MatteoBassetti1 Vide… - igolmar : @boni_castellane Ovviamente,qui siamo ai livelli dell’intervista di Bassetti a Chi - Yujumuzh : RT @italianfirst2: Narcisista? Parla lui... Galli e Bassetti ora se le danno di brutto, che colpi bassi nell'intervista doppia - Il Tempo ??… - italianfirst2 : Narcisista? Parla lui... Galli e Bassetti ora se le danno di brutto, che colpi bassi nell'intervista doppia - Il Te… -