Inter, countdown Scudetto: dopo vittoria contro Crotone manca un solo punto (Di sabato 1 maggio 2021) Ci siamo, manca davvero poco per la vittoria dello Scudetto da parte dell'Inter. dopo la vittoria di questa sera contro il Crotone per 0-2 (gol di Eriksen e Hakimi), alla squadra di Conte manca un solo punto per essere incoronata campione d'Italia per la 19esima volta. Infatti l'Inter ha ora 82 punti, a +14 dall'Atalanta, ma con gli scontri diretti a favore. Atalanta che ha ancora a disposizione cinque partite, quindi, potenzialmente, 15 punti. Ma nel caso gli orobici non dovessero vincere contro il Sassuolo, l'Inter si aggiudicherebbe lo Scudetto già domani, con quattro giornate di anticipo. SportFace.

