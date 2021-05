Insegnante bacia il seno di sua moglie in diretta su Zoom | non aveva disattivato la webcam

(Di sabato 1 maggio 2021) Ancora una volta le videochiamate, che ormai stanno diventando sempre più un aspetto del vivere quotidiano, hanno mietuto una vittima. Stavolta si tratta di Ruben Dario Parras,di fisica colombiano, che non rendendosi conto che laera ancora accesa nonostante la fine delle lezioni, si è chinato su suasollevandole la maglietta endole il. LEGGI ANCHE => Parlamentare canadese completamente nudo durante una call su: la gaffe di William Amos L’di fisica si è sentito completamente imbarazzato davanti a questo fatto, non si era nemmeno reso conto che il video era stato registrato e che il tutto stava accadendo davanti a ragazzi di 16-17 anni, che stavano seguendo la sua lezione. ...

... nazione sudamericana, e il protagonista, suo malgrado, è stato l'Ruben Dario Parras, ... Luigi Bergamin, ex terrorista Pac si è costituito a Parigi/ 16 anni di pena dopo fuga PROFSENO ...Unresponsabile della classe ha compiuto un atto inappropriato che è stato registrato da alcuni studenti e che in seguito è diventato virale sui social'. Colombia, professoreseno ...