Inno Inter | Conte | «Non ho voluto cambiarlo | ho rispetto per la storia»

Antonio Conte ha parlato del retroscena sull'Inno dell'Inter e sul cambio della canzone identitaria: le sue dichiarazioni Antonio Conte vuole chiarire la questione dell'Inno dell'Inter. Le sue parole a Sky Sport. Inno Inter – «Voglio mettere i puntini sulle i: qualcuno ha detto che ho voluto cambiare l'Inno dell'Inter ma questo è falso al 200%. Sono inni simpatici che entrano nelle orecchie, qualcuno ha usato la battuta dell'essere meno pazza perché io sono convinto che le squadre vincenti hanno stablità. Questa cosa mi ha dato fastidio, io ho rispetto per la storia di ogni club. Sono entrato in un pianeta nuovo, non è stato e non sarà semplice perché ci sono tante ...

