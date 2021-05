Indiana Jones arriva su Sky Cinema Collection con tutti i titoli della saga (Di sabato 1 maggio 2021) Da sabato 1 a venerdì 7 maggio Sky Cinema Collection ci accompagna nel mondo di Indiana Jones. A 40 anni dall’uscita del primo capitolo(a giugno 1981 negli Stati Uniti e a ottobre in Italia) Sky Cinema festeggia il celebre archeologo... Leggi su digital-news (Di sabato 1 maggio 2021) Da sabato 1 a venerdì 7 maggio Skyci accompagna nel mondo di. A 40 anni dall’uscita del primo capitolo(a giugno 1981 negli Stati Uniti e a ottobre in Italia) Skyfesteggia il celebre archeologo...

MontiFrancy82 : Indiana Jones arriva su @SkyCinemaUK Collection, dall1 al 7 maggio in programmazione tutti i titoli della saga - SMSNEWSOFFICIAL : Indiana Jones arriva su @SkyCinemaUK Collection, dall1 al 7 maggio in programmazione tutti i titoli della saga - mycroftpedia : gli parlavo in inglese e non mi venivano le parole ma lui super paziente però che palle @ cervello. Inoltre avevo i… - mycroftpedia : allora no tipo mi ricordo che c’erano sti tizi che ogni volta che si parlava di qualcosa la rigiravano per attaccar… - Mauxa : #indianajones le novità -