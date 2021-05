Incassa 2 volte al Gratta e vinci in 20 giorni, la clamorosa decisione della Procura sui 2,4 milioni: Italia a bocca aperta (Di sabato 1 maggio 2021) E' stata solo fortuna. Per questa semplicissima ragione torneranno al legittimo vincitore i 2,4 milioni di euro vinti per due volte in 20 giorni al "Gratta e vinci", sequestrati per accertamenti dalla magistratura veronese. Lo ha annunciato il sostituto Procuratore della Repubblica Alberto Sergi, che ha riferito al Corriere del Veneto di aver archiviato il fascicolo di inchiesta. Non c'è nessuna ipotesi di reato. Nessun riscontro, dalle verifiche svolte dalla Guardia di Finanza, infatti, su irregolarità o misteriose "soffiate" da parte di tabaccherie compiacenti, ma solo fortuna per il cittadino brasiliano che vive in provincia di Mantova. Lo scorso 4 febbraio l'uomo aveva vinto un milione di euro con un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) E' stata solo fortuna. Per questa semplicissima ragione torneranno al legittimotore i 2,4di euro vinti per duein 20al "", sequestrati per accertamenti dalla magistratura veronese. Lo ha annunciato il sostitutotoreRepubblica Alberto Sergi, che ha riferito al Corriere del Veneto di aver archiviato il fascicolo di inchiesta. Non c'è nessuna ipotesi di reato. Nessun riscontro, dalle verifiche sdalla Guardia di Finanza, infatti, su irregolarità o misteriose "soffiate" da parte di tabaccherie compiacenti, ma solo fortuna per il cittadino brasiliano che vive in proa di Mantova. Lo scorso 4 febbraio l'uomo aveva vinto un milione di euro con un ...

RiccardoValoti : @franchi1978 @CheccoCasano aaaaaah ecco, quindi ci vuole una laurea in ingegneria aerospaziale per prevedere una sc… - OmbraDuca : RT @stella7815: Si presenta con i due nomi “Lega Nord per l’Indipendenza della Padania” e “Lega per Salvini Premier” ed incassa due volte i… - stella7815 : Si presenta con i due nomi “Lega Nord per l’Indipendenza della Padania” e “Lega per Salvini Premier” ed incassa due… -