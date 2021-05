In auto 150mila euro di cocaina “koala” | 23enne arrestato lungo la Brebemi

(Di sabato 1 maggio 2021) Undi origine albanese, residente a Sarnico, è statodai carabinieri di Parma nei pressi del casellodi Chiari. Dopo essere transitato in prossimità di Parma, il ragazzo è stato notato mentre percorrendo l’strada A1 si dirigeva verso Nord. Gli investigatori dell’Arma hanno deciso quindi di pedinarlo e successivamente procedevano al suo controllo in prossimità del casello bresciano. Occultato in un vano realizzato nella portiera anteriore lato passeggero è stato rinvenuto un panetto dipressata del peso di 1,1 chili. La droga dai preliminari accertamenti tecnici è risultata avere un elevato grado di purezza e una volta “tagliata” avrebbe permesso di immettere sul mercato degli stupefacenti oltre duemila dosi per un valore stimato di circa...

Ultime Notizie dalla rete : auto 150mila

BergamoNews

L'assessore Lopalco ha annunciato che "ogni mercoledì avremo circadosi di Pzifer. Nel fine ... A breve attiveremo anche i drive vaccinali per le somministrazioni in, già sperimentati nelle ...... recuperare uno spazio pubblico inutilizzato e degradato nel quale sono stati investiti... L'area sarà poi fornita di un posteggiocollegato da una scala mobile di cui, ad oggi, sono in ...Albanese di 23 anni arrestato al casello di Chiari: il panetto nascosto in un vano della portiera. Altre dosi in casa, dove c’era anche materiale per il confezionamento ...Da 34 anni oltre 150mila persone non possono prendere il treno se non spontandosi in auto o in pullman per diverse decine di chilometri. Sono i residenti dei comuni attraversati della ...