Il successo della nuova maglia del Napoli firmata Marcelo Burlon e Kappa: i dati della collezione

Napoli – "L'operazione SSC Napoli con Marcelo Burlon e Kappa ha raggiunto oltre venticinque milioni di impression sui social media, ed è stata veicolata su più di 110 testate nazionali e internazionali, da quotidiani e magazine moda e sportivi, con una copertura unica. Prodotti sold out in 3 ore". Così l'Head of Operations della SSC Napoli, Alessandro Formisano, attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, sui numeri raggiunti con la collaborazione per reinterpretare le divise ufficiali della SSC Napoli con l'esclusiva linea Marcelo Burlon County of Milan x SSC Napoli.

Ultime Notizie dalla rete : successo della Pronostici Serie A/ Quote: tutto scontato allo Scida? 34giornata Nell'1 2 vediamo che il successo degli squali è stato dato a 12,00, mentre la vittoria della Beneamata è stata valutata a 1.22: per il pareggio ecco la valutazione di 6.50. Ben poco cambia nella ...

DIRETTA/ Inter Sassuolo Primavera (risultato 2 - 1) streaming video tv: in rimonta ... era stato un roboante 5 - 0 a favore della Primavera allenata da Stefano Vecchi, che aveva trovato ... Nerazzurri avanti per la vetta, dopo il successo interno contro il Cagliari i nerazzurri si sono ...

UK. I numeri del successo della campagna di vaccinazione Quotidiano Sanità Mattarella: il lavoro sarà motore della ripartenza Cerimonia al Quirinale e manifestazioni in tutt’Italia. Per il capo dello Stato, la festa del lavoro è la festa della democrazia. Il ministro Orlando: prepariamo la ricostruzione, la rabbia sociale pu ...

"Gli errori...". La Tatangelo rompe il silenzio su D'Alessio Ospite della puntata del primo maggio di Verissimo, la cantante ha parlato per la prima volta della fine della relazione con Gigi D'Alessio: "Un fallimento. Mio figlio è la cosa più importante" ...

