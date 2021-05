“Il sesso degli angeli”, Leonardo Pieraccioni svela il cast del suo film (Di sabato 1 maggio 2021) Leonardo Pieraccioni ha svelato in anteprima il cast del suo ultimo lavoro cinematografico. Tutti i dettagli de “Il sesso degli angeli”. L’attore e regista toscano Leonardo Pieraccioni è stato ospite… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 1 maggio 2021)hato in anteprima ildel suo ultimo lavoro cinematografico. Tutti i dettagli de “Il”. L’attore e regista toscanoè stato ospite… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Ultime Notizie dalla rete : sesso degli Pieraccioni torna con 'Il sesso degli angeli' FIRENZE - Il regista toscano Leonardo Pieraccioni ha svelato il titolo del suo prossimo film: " Il sesso degli angeli ". La commedia è scritta, diretta e interpretata dallo stesso Pieraccioni. Accanto a lui Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. Il regista ha scritto un post su Fb: "Siam bellini, eh?! ...

Il Padiglione del Libano alla Biennale Architettura 2021 ... indipendentemente dalla loro condizione economica, sesso, età, etnia o religione, di partecipare a tutte le opportunità offerte dalla città. Di cosa si tratta? L'Ordine degli Ingegneri e Architetti ...

