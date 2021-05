Il sangue di San Gennaro non si scioglie, è la seconda volta consecutiva (Di sabato 1 maggio 2021) “La reliquia del sangue del martire non è sciolta, ma è solida”. È l’abate della Cappella del tesoro di San Gennaro, Vincenzo De Gregorio, a ufficializzare che il prodigio di San Gennaro non si è compiuto. Lo fa, come prevede il rito, al termine della celebrazione in ricordo della traslazione delle reliquie del santo patrono, che si svolge tradizionalmente il sabato che precede la prima domenica di maggio. Accanto a lui ci sono l’arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, con il suo predecessore Crescenzio Sepe che ha concelebrato con altri sacerdoti. È la seconda volta consecutiva, dopo lo scorso 16 dicembre, che il prodigio non si compie. Nel corso dell’omelia Battaglia aveva invitato i fedeli a “non cedere alla tentazione di sostare sulla soglia della superficie, incuriositi dal ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 1 maggio 2021) “La reliquia deldel martire non è sciolta, ma è solida”. È l’abate della Cappella del tesoro di San, Vincenzo De Gregorio, a ufficializzare che il prodigio di Sannon si è compiuto. Lo fa, come prevede il rito, al termine della celebrazione in ricordo della traslazione delle reliquie del santo patrono, che si svolge tradizionalmente il sabato che precede la prima domenica di maggio. Accanto a lui ci sono l’arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, con il suo predecessore Crescenzio Sepe che ha concelebrato con altri sacerdoti. È la, dopo lo scorso 16 dicembre, che il prodigio non si compie. Nel corso dell’omelia Battaglia aveva invitato i fedeli a “non cedere alla tentazione di sostare sulla soglia della superficie, incuriositi dal ...

