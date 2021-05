Il Primo maggio dei giovani: uno su tre è senza lavoro (Di sabato 1 maggio 2021) Roma, 1 mag – Se già gli scorsi anni c’era poco da festeggiare, dopo più di 12 mesi dallo scoppio della pandemia il Primo maggio diventa ancora di più una mesta ricorrenza. Fatta di tanta retorica da un lato e di disperazione dall’altro. Ascrivendo al Primo termine i sindacati della triplice e al secondo i lavoratori. Separati ormai da una clamorosa (ma fino ad un certo punto) frattura tra desiderata e realtà. 900mila occupati in meno Gli ultimi dati Istat non lasciano spazio a dubbi. Se è vero che il tasso di occupazione prosegue in una (fiacca, a dirla tutta) ripresa, facendo segnare un +0,2% a marzo rispetto a febbraio, è altrettanto vero che si mantiene comunque più basso di due punti percentuali rispetto ai già non esaltanti dati pre-pandemia. Tradotto in numeri grezzi, significa 900mila occupati in meno. Alla faccia di quel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 1 maggio 2021) Roma, 1 mag – Se già gli scorsi anni c’era poco da festeggiare, dopo più di 12 mesi dallo scoppio della pandemia ildiventa ancora di più una mesta ricorrenza. Fatta di tanta retorica da un lato e di disperazione dall’altro. Ascrivendo altermine i sindacati della triplice e al secondo i lavoratori. Separati ormai da una clamorosa (ma fino ad un certo punto) frattura tra desiderata e realtà. 900mila occupati in meno Gli ultimi dati Istat non lasciano spazio a dubbi. Se è vero che il tasso di occupazione prosegue in una (fiacca, a dirla tutta) ripresa, facendo segnare un +0,2% a marzo rispetto a febbraio, è altrettanto vero che si mantiene comunque più basso di due punti percentuali rispetto ai già non esaltanti dati pre-pandemia. Tradotto in numeri grezzi, significa 900mila occupati in meno. Alla faccia di quel ...

