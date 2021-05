Il post gara di Ascoli-Empoli | le parole dei mister

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 1 maggio 2021) Alessio Sottil e Alessio Dionisi hanno parlato ai microfoni neldi. La partita si è conclusa sul 2-0 per i padroni di casa grazie alle reti di Dionisi e Bajic. Cosa ha detto Sottil? Il tecnico dei bianconeri ha parlato dopo l’importante vittoria contro l’. “L’approccio alla partita è stato esemplare, tatticamente attenti giocando un buon calcio, difendendo bene e in maniera collettiva. Chi è entrato ha dato un ottimo contributo. Dionisi è il leader di questa squadra con le sua capacità, creatività ed estro, ma è anche un grande esempio per i ragazzi. Vedono in lui una guida ed è sorretto da un grande gruppo. Calie Saric sono due giocatori eccezionali ed entrambi hanno fatto una grande partita. Non mi piace però parlare dei singoli e voglio fare ...