Il piano di Figliuolo per i vaccini: «In estate inizieremo con i giovani, anche senza prenotazioni» (Di sabato 1 maggio 2021) Il record delle 512.395 dosi di vaccino somministrate, raggiunto l'ultimo giorno di aprile, fa felice il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l'emergenza Coronavirus. Certo, siamo lontani dal milione e oltre raggiunto dalla Germania questa settimana, ma Figliuolo aveva annunciato l'accelerata tre settimane fa e, nonostante gli intoppi, alla fine è riuscita. Ora, però, bisognerà mantenere i numeri e fare in modo che non sia solo un picco: «Non posso dire che domani riusciremo a fare un milione di vaccini – dice in un'intervista a Repubblica – ma intanto sono sicuro che la macchina possa salire molto più su dei 500 mila». Il progetto è finire quanto possibile con gli over 65 in tutta Italia poi, con l'arrivo «massiccio» di nuove dosi, «aprire alle somministrazioni senza fasce d'età e ...

