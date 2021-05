Il Lille risponde al PSG | 2-0 al Nizza e primo posto

(Di sabato 1 maggio 2021) Ilreplica alla vittoria del Paris Saint-Germain: 2-0 alin classifica a tre giornate dalla fine Ilha riconquistato ilin classifica dopo la vittoria ottenuta nel pomeriggio dal Paris Saint-Germain. Per il +1 in vetta è risultato decisivo il 2-0 che ha gelato il, a sua volta fuori matematicamente dalla zona europea. A tre giornate dalla fine della stagione, la formazione allenata da Galtier resiste all’assalto dei parigini e si avvicina sempre di più alla conquista del titolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La partita si fa più facile per il, che al 56 chiudono virtualmente la partita con un gran gol di Celik: il turco trova un destro al volo davvero spettacolare che trafigge ancora Benitez. Pochi ...Senza il rinnovo del numero uno della Nazionale, a vestire il rossonero sarà Mike Maignan, estremo difensore delAnche stamani sui giornali sportivi italiani si parla ancora tanto di Gianluigi ...Si è conclusa una giornata molto importante per tre dei maggiori campionati europei: l'Atletico vince e conserva il vantaggio sul Real, il Lille fa lo stesso sul PSG mentre il City si avvicina a ...Ligue 1 2020/2021, 35esima giornata: il Lille batte il Nizza 2-0 e risponde al Psg rimanendo in testa alla classifica ...