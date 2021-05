Il Chelsea vince il derby contro il Fulham. Tuchel: “Soddisfatto ma adesso testa al Real” (Di sabato 1 maggio 2021) Vittoria importante per il Chelsea che ha superato 2-0 il Fulham. Al termine della gara, il tecnico dei Blues, Thomas Tuchel, ha commentato la prestazione dei suoi e si è soffermato sulla semifinale di Champions contro il Real Madrid: “Siamo in mezzo a due semifinali di Champions molto difficili contro il Real Madrid, un momento in cui bisogna lavorare tanto per i numerosi impegni e nonostante le energie non al massimo. Per questo sono molto Soddisfatto della vittoria di oggi, ottenuta trovando il vantaggio presto e creando tante occasioni ad gol. Era molto importante vincere e, con questi tre punti, arriviamo nel migliore dei modi alla sfida contro il Real. E’ vero che siamo in mezzo a due grandi ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) Vittoria importante per ilche ha superato 2-0 il. Al termine della gara, il tecnico dei Blues, Thomas, ha commentato la prestazione dei suoi e si è soffermato sulla semifinale di ChampionsilMadrid: “Siamo in mezzo a due semifinali di Champions molto difficiliilMadrid, un momento in cui bisogna lavorare tanto per i numerosi impegni e nonostante le energie non al massimo. Per questo sono moltodella vittoria di oggi, ottenuta trovando il vantaggio presto e creando tante occasioni ad gol. Era molto importantere e, con questi tre punti, arriviamo nel migliore dei modi alla sfidail. E’ vero che siamo in mezzo a due grandi ...

