IL CAPO DELLA UNIDENTIFIED AERIAL PHENOMENON TASK FORCE DELL'ESERCITO AMERICANO:"C'è qualcosa nei nostri cieli, non sappiamo cosa sia, non sappiamo come funziona nè chi c'è al volante" (Di sabato 1 maggio 2021) Luis Elizondo, che afferma di aver guidato il defunto Programma di identificazione delle minacce aerospaziali avanzate DELL'ESERCITO AMERICANO, ha espresso preoccupazione per la mancanza di informazioni sui misteriosi "Fenomeni aerei non identificati", più comunemente noti come UFO. "C'è qualcosa nei nostri cieli, non sappiamo cosa sia, non sappiamo come funziona, non sappiamo completamente cosa può

