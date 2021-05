Il buon italiano di Suárez e le inglesi che vincono in Europa (Di sabato 1 maggio 2021) Capisco che parlare del calcio italiano in questi giorni non sia la cosa più gratificante del mondo, con la Roma che con grande sensibilità e trasversalismo sportivo ha voluto rendere omaggio al periodo d’oro del tennis azzurro andando a perdere un set da un buon Manchester United, ma trovo inquietante il fatto che venerdì le due notizie principali sui siti sportivi (e non) legate al calcio fossero l’inibizione del presidente di una squadra che lotta per la Champions per una storia di tamponi e i video ripresi da una telecamera nascosta dell’esame di italiano di Suárez. Sul primo aspetterei a pronunciarmi dopo tutti i gradi di giudizio – quindi, conoscendo Lotito, l’appello al Senato galattico di Star Wars – mentre sul secondo posso dire, da inglese che ha studiato e sa l’italiano, che dai video ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 maggio 2021) Capisco che parlare del calcioin questi giorni non sia la cosa più gratificante del mondo, con la Roma che con grande sensibilità e trasversalismo sportivo ha voluto rendere omaggio al periodo d’oro del tennis azzurro andando a perdere un set da unManchester United, ma trovo inquietante il fatto che venerdì le due notizie principali sui siti sportivi (e non) legate al calcio fossero l’inibizione del presidente di una squadra che lotta per la Champions per una storia di tamponi e i video ripresi da una telecamera nascosta dell’esame didi. Sul primo aspetterei a pronunciarmi dopo tutti i gradi di giudizio – quindi, conoscendo Lotito, l’appello al Senato galattico di Star Wars – mentre sul secondo posso dire, da inglese che ha studiato e sa l’, che dai video ...

Advertising

matteorenzi : Buon compleanno #Vespa, simbolo italiano di simpatia e libertà - ParmaPsi : RT @fr_dambra: 'Io credo nel popolo italiano. È un popolo generoso, laborioso, non chiede che #lavoro , una casa e di poter curare la #Salu… - ParmaPsi : RT @PsiBologna: Buon #1maggio #25Aprile #2giugno @PES_PSE Il Partito #socialista Italiano ha contribuito all lavoro, alla libertà alla demo… - CatariniLetizia : RT @SalaLettura: “Io credo nel popolo italiano. È un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salut… - Gianni18803202 : RT @SalaLettura: “Io credo nel popolo italiano. È un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salut… -