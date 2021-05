Il Bergamotto di Reggio Calabria conquista il Belgio | la nota azienda Chimay produce una birra con le note del “Principe degli agrumi”

(Di sabato 1 maggio 2021) La nuova150 “tappo verde”, oltre al, presentaanche di menta, altra erba spontanea che cresce inSignore e signori, ildicontinua a stupire palati in tutto il mondo. Ad accorgersene anche il famoso birrificio, che lancia la nuova “tappo verde”. La150 nasce con l’obiettivo di sostenere in un momento così difficile l’Horeca, canale al quale per il momento sarà riservata, viene immessa sul mercato questa specialità, distribuita in Italia da Brewrise.chiara e forte (10% vol) di colore oro pallido, la nuova referenza è fresca e fruttata, con un gusto leggermente affumicato e speziato: al naso presenta aromi di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bergamotto Reggio

Stretto web

La nuova Chimay 150 'tappo verde', oltre al, presenta note anche di menta, altra erba spontanea che cresce in Calabria Signore e signori, ildiCalabria continua a stupire palati in tutto il mondo. Ad accorgersene anche il famoso birrificio Chimay , che lancia la nuova 'tappo verde' . La birra Chimay 150 nasce con l'...Mi ha stupito come la cultura dellì fosse poco conosciuta: nonostante l'Italia ne sia ... Li ho invitati in un agriturismo vicino a, per mostrare loro a che cosa serve la loro materia ...La nuova Chimay 150 "tappo verde", oltre al bergamotto, presenta note anche di menta, altra erba spontanea che cresce in Calabria ...VIDEO-FOTO | L'area nel quartiere di San Giorgio Extra ospita una fabbrica di Bergamotto dismessa a fine anni novanta. Ciò che resta della struttura è ancora lì senza nuove prospettive ...