I talebani minacciano attacchi contro i militari Usa in Afghanistan: 'Tempo scaduto' (Di sabato 1 maggio 2021) Non si vede pace all'orizzonte tra Afghanistan e Usa: i militari statunitensi, infatti, avrebbero dovuto lasciare oggi lo stato, secondo i termini dell'accordo firmato con l'amministrazione Trump. I ... Leggi su globalist (Di sabato 1 maggio 2021) Non si vede pace all'orizzonte trae Usa: istatunitensi, infatti, avrebbero dovuto lasciare oggi lo stato, secondo i termini dell'accordo firmato con l'amministrazione Trump. I ...

OperaFisista : I talebani minacciano di attaccare le truppe Usa in Afghanistan - luigiasero : Talebani minacciano attacchi contro truppe Usa in ritardo sul ritiro - LaVocedellIsola : Talebani minacciano attacchi contro truppe Usa in ritardo sul ritiro - LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Italia: I talebani minacciano di attaccare le truppe Usa in Afghanistan - Agenzia_Italia : I talebani minacciano di attaccare le truppe Usa in Afghanistan -