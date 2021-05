I risultati di Serie B | 35ª giornata | impresa dell’Ascoli Balotelli show nel Monza | la classifica

(Di sabato 1 maggio 2021) Tantiinteressanti nella 35ªdel campionato diB, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva per gli obiettivi di promozione, playoff e salvezza. E’ stato un turno bellissimo con tanti gol ea sorpresa. La vittoria più netta è stata in chiave salvezza, il Cosenza ha superato nettamente il Pescara. Nelle zone alte si riscatta il Venezia, vittoria contro il Chievo. La sorpresa più grossa è stata quellache ha avuto la meglio dell’Empoli. Il Brescia si rilancia, niente da fare per la Spal. Colpaccio del Cittadella che ha vinto a sorpresa sul campo del Lecce, vittoria anche delnello scontro diretto con la Salernitana, doppietta di. Vittoria della Reggiana, mentre Cremonese e Reggina si dividono la posta. ...

L'Empoli cade ad Ascoli e manca il matchpoint promozione. Balotelli trascina il Monza, il Cittadella retrocede matematicamente in C ...Tutte le partite del pomeriggio si sono appena concluse. A seguire trovate tutti i risultati finali con i relativi marcatori. Ascoli - Empoli 2-0 (39' Dionisi, 60' ...)