I portieri goleador | Cristian Alvarez trascina il Saragozza | il gol del pareggio VIDEO

(Di sabato 1 maggio 2021) Il campionato spagnolo continua a regalare molte emozioni, anche la seconda divisione è sempre molto seguita. La stagione delè stata altalenante, l’obiettivo è quello di mantenere la categoria. Nell’ultimo match è sceso in campo contro il Lugo, la partita si è conclusa sul risultato di 2-2. I padroni di casa passano in vantaggio con Barreiro, la reazione della squadra ospite si è registrata al 64? con il rigore trasformato da Adrian. All’81’ nuovo vantaggio del Lugo con Venancio. Nel finale forcing delche riesce a raggiungere il. Il marcatore? Il portiereche con un perfetto colpo di testa firma il definitivo 2-2. ¿Cuantas veces habéis visto ya el gol deÁlvarez? #RealZaragoza pic.twitter.com/f91FQ81LK5 — Alberto Martín ...

