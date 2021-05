I nuovi Vaccini contro il Covid e i loro possibili effetti collaterali rari correlati alla coagulazione (Di sabato 1 maggio 2021) Aprile 2021, siamo così arrivati alla fine del primo anno di pandemia da Coronavirus, in questi mesi la scienza ha messo a punto tecnologie e terapie velocemente come mai nel passato. Vi sono stati enormi progressi nelle terapia medica dell’infezione da SARS-COV19 e nella gestione del paziente critico in terapia intensiva. Ma nonostante questo fino ad ora 3 milioni di vite umane sono state perse su un totale di 146 milioni di casi totali. L’obiettivo per uscire fuori dal problema è bloccare più velocemente possibile l’infezione con la vaccinazione dell’intera popolazione. A cominciare dai soggetti più fragili e quelli più esposti all’infezione. Sono stati messi appunto fino a ora 4 Vaccini in Europa. Tre di questi sono in uso in Italia approvati dall’ente regolatorio AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e dall’EMA precedentemente (European Medicines ... Leggi su velvetmag (Di sabato 1 maggio 2021) Aprile 2021, siamo così arrivatifine del primo anno di pandemia da Coronavirus, in questi mesi la scienza ha messo a punto tecnologie e terapie velocemente come mai nel passato. Vi sono stati enormi progressi nelle terapia medica dell’infezione da SARS-COV19 e nella gestione del paziente critico in terapia intensiva. Ma nonostante questo fino ad ora 3 milioni di vite umane sono state perse su un totale di 146 milioni di casi totali. L’obiettivo per uscire fuori dal problema è bloccare più velocemente possibile l’infezione con la vaccinazione dell’intera popolazione. A cominciare dai soggetti più fragili e quelli più esposti all’infezione. Sono stati messi appunto fino a ora 4in Europa. Tre di questi sono in uso in Italia approvati dall’ente regolatorio AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e dall’EMA precedentemente (European Medicines ...

