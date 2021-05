I "misteri" sul documento dell'Oms che cambiò la definizione di caso covid (Di sabato 1 maggio 2021) AGI - Il cambiamento della definizione di caso sospetto covid dal 22 al 27 gennaio 2020 da parte del Ministero della Salute era basato su una circolare Oms del 21 gennaio. Nei giorni scorsi, l'avvocato Consuelo Locati, che guida il pool di legali impegnati per conto dei familiari delle vittime in una causa civile contro il governo, aveva denunciato l'irreperibilità del documento dell'Oms a cui fa riferimento il dirigente del Ministero Francesco Maraglino in una mail dell'aprile 2020 nella quale spiegava che il “21 gennaio l'Oms ha rivisto la definizione di caso, cosa che noi abbiamo recepito nella circolare del 27 gennaio”. Le linee guida, lette dall'AGI e acquisite dalla Procura di Bergamo, invece ... Leggi su agi (Di sabato 1 maggio 2021) AGI - Il cambiamentodisospettodal 22 al 27 gennaio 2020 da parte del Ministeroa Salute era basato su una circolare Oms del 21 gennaio. Nei giorni scorsi, l'avvocato Consuelo Locati, che guida il pool di legali impegnati per conto dei familiarie vittime in una causa civile contro il governo, aveva denunciato l'irreperibilità del'Oms a cui fa riferimento il dirigente del Ministero Francesco Maraglino in una mail'aprile 2020 nella quale spiegava che il “21 gennaio l'Oms ha rivisto ladi, cosa che noi abbiamo recepito nella circolare del 27 gennaio”. Le linee guida, lette dall'AGI e acquisite dalla Procura di Bergamo, invece ...

